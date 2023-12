Hier freut sich jeder Midway Holding ABr. B-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Haki Safety-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 30,77, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Haki Safety.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Haki Safety eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage wider, die überwiegend positiv waren. Daher erhält Haki Safety von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Haki Safety-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse wird die Haki Safety-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +5,41 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von +19,57 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Haki Safety-Aktie nach verschiedenen Bewertungskriterien ein überwiegend positives Bild, was auf eine gute Performance und positive Anlegerstimmung hindeutet.