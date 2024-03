Hier freut sich jeder Midea-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Midea-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Midea überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 55,8 CNH für den Schlusskurs der Midea-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,8 CNH, was einem Unterschied von +17,92 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Midea im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,77 Prozent erzielt, was 36,37 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,88 Prozent, wohingegen Midea aktuell 36,65 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Midea derzeit eine Rendite von 4,43 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund der Differenz von 1,79 Prozentpunkten.