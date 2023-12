Hier freut sich jeder Mics Chemical-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mics Chemical derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 407 JPY, während der Kurs der Aktie (434 JPY) um +6,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 433,34 JPY, was einer Abweichung von +0,15 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Mics Chemical als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 85,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 54,55 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Schlecht".

Die Anlegerstimmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Mics Chemical auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mics Chemical-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Mics Chemical kaufen, halten oder verkaufen?

