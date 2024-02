Hier freut sich jeder Merck-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Merck &. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI 64,13 Punkte, was bedeutet, dass Merck & weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Merck & überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigt sich bei Merck & eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten haben die Aktie von Merck & in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 10 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Für das Kursziel der Aktie liegt der Mittelwert bei 124,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 125,34 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -0,99 Prozent führt und somit die Einstufung "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Merck &.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Merck & im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,27 Prozent erzielt, was 15,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,85 Prozent, wobei Merck & aktuell 20,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.