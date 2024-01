Hier freut sich jeder Merck-Anleger!

Der Aktienkurs von Merck & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,1 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -5,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,13 Prozent erzielte, lag Merck & um 6,02 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Merck & wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Merck & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Merck &-Aktie aktuell bei 108,7 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 118,63 USD liegt und damit einen Abstand von +9,14 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für die Merck &-Aktie.