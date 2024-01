Hier freut sich jeder Merck-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Merck weist derzeit ein KGV von 20 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" durchschnittlich ein KGV von 100 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Merck daher unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Merck-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Merck-Aktie beträgt 27,95, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 41,8 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussion über Merck langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut unserer Messung negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Merck eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Merck daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.