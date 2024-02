Hier freut sich jeder Mediaalpha-Anleger!

Die Stimmung der Anleger für Mediaalpha war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und nur zwei negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mediaalpha daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Mediaalpha derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,76 USD, was einer positiven Abweichung von +101,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 12,24 USD belegt mit einer Abweichung von +61,03 Prozent den positiven Status der Aktie. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Mediaalpha ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für Mediaalpha bei 19,5 USD. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs sich um -1,07 Prozent entwickeln wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mediaalpha aktuell als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (5,92 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (13,27 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält Mediaalpha auch in diesem Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Bewertungen als "Gut" eingestuft.