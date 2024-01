Hier freut sich jeder Medacta-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Fall von Medacta liegt das KGV bei 53,96, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 92 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Medacta in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 22,49 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Medacta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Eine technische Analyse zeigt, dass die Medacta derzeit in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs "Gut" bewertet wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Kurs der Aktie über dem Trendsignal liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Medacta, wobei fundamentale Kriterien und die Aktienkursentwicklung positiv bewertet werden, während die Dividendenpolitik negativ bewertet wird.