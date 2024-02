Hier freut sich jeder McKesson-Anleger!

Die technische Analyse der Mckesson-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 432,47 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 506,87 USD liegt, was einer Differenz von +17,2 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Mckesson eine Dividendenrendite von 0,52 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (90,9 %) niedriger ist. Diese Differenz von 90,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Mckesson-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gibt, ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -4,05 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Mckesson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,93 Prozent erzielt, was 45,43 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 5,78 Prozent, und Mckesson liegt aktuell 34,15 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.