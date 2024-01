Hier freut sich jeder McKesson-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Mckesson wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt derzeit eine Überverkaufssituation mit 21,55 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Lage, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Mckesson-Aktie fällt positiv aus, wobei von 18 Analysten 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 462,5 USD, was einer negativen Erwartung von -6,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen der vergangenen Tage standen. Die Auswertung ergab 7 positive Signale und 1 negatives Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Mckesson mit einer Rendite von 24,58 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und auch über der mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.