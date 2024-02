Hier freut sich jeder Masimo-Anleger!

Laut Analystenmeinung wird die Aktie von Masimo auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen fielen 3 positiv, 2 neutral und keine negativ aus. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 162 USD, was einem erwarteten Anstieg von 23,96 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 130,69 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Masimo derzeit bei 60,17 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich mit einem Wert von 42 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet, obwohl es keine Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz gab.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 46,4 ist Masimo im Vergleich zum Branchenmittel "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 98,17, was einen Abstand von 53 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.