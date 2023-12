Hier freut sich jeder Martin Marietta Materials-Anleger!

Die technische Analyse der Martin Marietta Materials-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 423,79 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 498,91 USD weicht somit um +17,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (457,71 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Martin Marietta Materials-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Baumaterialien wird die Aktie von Martin Marietta Materials fundamental betrachtet als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,29 ergibt sich ein Abstand von 72 Prozent zum Branchen-KGV von 94,41, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis nach sich zieht.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,39 Prozent. Im Vergleich zum Sektor "Materialien" liegt Martin Marietta Materials damit 20,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt 52,54 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 20,15 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Martin Marietta Materials liegt bei 33,6, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".