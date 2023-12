Hier freut sich jeder Marathon Digital Holdings-Anleger!

Die Marathon Digital-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,9 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (17,82 USD) weicht somit um +63,49 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,57 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Marathon Digital-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Des Weiteren wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,49 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Marathon Digital-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Marathon Digital insgesamt 5 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -43,46 Prozent hin und führt somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Marathon Digital damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger wurde ebenfalls untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Marathon Digital-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Anlegerstimmung.