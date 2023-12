Hier freut sich jeder Manulife FinancialPref 3 Class 1-Anleger!

Manulife schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 2,88 Prozentpunkte (5,86 % gegenüber 2,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife-Aktie bei 9,87, was 14 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (11,5). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Analysteneinschätzungen für Manulife aus den letzten zwölf Monaten zeigen 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 30 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 6,16 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Manulife. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass über Manulife deutlich mehr als normal diskutiert wurde und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.