Hier freut sich jeder Manganese X Energy-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Manganese X Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Manganese X Energy momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass Manganese X Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Infolgedessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an neun Tagen eine positive Stimmung und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Manganese X Energy diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen Manganese X Energy. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +8,33 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +18,18 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Manganese X Energy wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen und eine positive Rate der Stimmungsänderung identifiziert. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Gut".