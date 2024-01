Hier freut sich jeder Macquarie Telecom-Anleger!

Die Stimmung für die Aktie von Macquarie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Macquarie liegt bei 52,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Macquarie-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs verläuft um +6,1 Prozent über dem GD200 des Wertes. Der GD50 beträgt 65,31 AUD, was einer Abweichung von +4,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie von Macquarie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit überwiegend neutralen Einstellungen an insgesamt zwei Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger auch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Macquarie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.