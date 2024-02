Hier freut sich jeder MS Holdings-Anleger!

Der Aktienkurs von Ms hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 41,46 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -9,79 Prozent, wobei Ms aktuell 41,46 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Ms-Aktie eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,99 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ms-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,95 HKD, was einer positiven Abweichung von 21,79 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,93 HKD, was einer geringfügigen Abweichung von +2,15 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Ms-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ms war in den vergangenen Tagen neutral, ohne nennenswerte positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung spiegelt sich auch im Anleger-Sentiment wider.