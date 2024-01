Hier freut sich jeder Lyra Therapeutics Inc-Anleger!

Die technische Analyse der Lyra Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,22 USD liegt somit deutlich darüber, was einer Abweichung von +55,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,88 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +34,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Lyra Therapeutics-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 Bewertungen positiv und keine negativ. Das Kursziel wird im Mittel auf 13,5 USD geschätzt, was einer Erwartung von 158,62 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lyra Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (31,82) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung eine positive Bewertung der Lyra Therapeutics-Aktie.