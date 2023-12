Hier freut sich jeder Lippo China-Anleger!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lippo China mit 18 angegeben, was bedeutet, dass die Börse 18,34 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterschätzung um 61 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Lebensmittel- und Grundnahrungsmittelbranche derzeit bei 47 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Lippo China war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Lippo China innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, mit einem RSI von 27,27. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie des RSI als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Lippo China beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44% im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz von 5,44 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.