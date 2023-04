Hier freut sich jeder Kraft Heinz-Anleger!

Für die Aktie Kraft Heinz aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.04.2023, 19:01 Uhr, ein Kurs von 39.46 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kraft Heinz auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Kraft Heinz hat mit einer Dividendenrendite von 4,11 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt +1,03. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kraft Heinz-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kraft Heinz als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Kraft Heinz-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 42,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 6,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 39,68 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,29 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 69,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kraft Heinz auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

