Hier freut sich jeder Keio-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit besonders über die Aktie von Keio diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Keio konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Keio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4746,45 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4395 JPY, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Keio-Aktie deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt hingegen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte eine überwiegend positive Bewertung für die Keio-Aktie.