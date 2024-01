Hier freut sich jeder KP Tissue-Anleger!

Die Aktie von Kp Tissue wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 87,25, was 645 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte" von 11,72. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gründen die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Kp Tissue bei -5,24 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -40,78 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kp Tissue mit 35,54 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Kp Tissue lassen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung schließen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Kp Tissue ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.