Hier freut sich jeder JCU-Anleger!

Die Jcu-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 3980 JPY erreicht, was sie um +10,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +17,4 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 1, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,77, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jcu.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutrales Stimmungsbild für Jcu über einen längeren Zeitraum. Die durchschnittliche Aktivität und die kaum vorhandene Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde über Jcu in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.