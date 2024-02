Hier freut sich jeder Intesa Sanpaolo SPA-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt mit 48,01 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick nicht besonders preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Intesa Sanpaolo Spa bei +2,96 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik, nämlich "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 57,48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ebenso deutet der RSI25 auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie von "Neutral" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Intesa Sanpaolo Spa eingestellt waren. Basierend auf dieser Analyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.