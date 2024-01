Hier freut sich jeder Integrum ABries B-Anleger!

Die Integrum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,87 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 49,45 SEK, was einem Unterschied von +84,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Integrum-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 26,25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 31,51 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die Aktivität in den Diskussionen ist hoch und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz. Daher wird der Integrum-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.