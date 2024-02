Hier freut sich jeder Integral Ad Science Holding Llc-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Integral Ad Science als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Integral Ad Science-Aktie beträgt 9,28, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 35,02, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Integral Ad Science diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 19 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Integral Ad Science-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.