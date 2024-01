Hier freut sich jeder Innovid-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Die Innovid-Aktie wurde anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,18 USD liegt, was 30,51 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 1,54 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,33 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Differenz von 15,79 Prozent entspricht. Somit erhält die Innovid-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Innovid-Aktie aktuell insgesamt mit "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 133,77 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 41 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 52,1 im neutralen Bereich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält die Innovid-Aktie demnach gute Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.