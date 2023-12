Hier freut sich jeder Inner Mongolian Baotou Steel Union-Anleger!

Das Anleger-Sentiment für Inner Mongolia Baotou Steel Union basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über das Unternehmen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings sind in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen aufgekommen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Inner Mongolia Baotou Steel Union liegt aktuell bei 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich jedoch ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Inner Mongolia Baotou Steel Union im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,87 Prozent erzielt, was 16,6 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,27 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 16,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Inner Mongolia Baotou Steel Union festgestellt. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Inner Mongolia Baotou Steel Union für diese Stufe daher ein "Gut".