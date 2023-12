Hier freut sich jeder Infosys-Anleger!

Der Aktienkurs von Infosys hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Informationstechnologie-Sektor im vergangenen Jahr besonders gut entwickelt. Mit einer Rendite von 58,69 Prozent liegt Infosys mehr als 59 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Das Unternehmen erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Infosys-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch ein neutrales Rating. Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts deutet ebenfalls auf eine gute Bewertung hin, sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Zeitraum.

Insgesamt erhält Infosys also positive Bewertungen im Branchenvergleich, trotz der negativen Anlegerstimmung. Die technischen Analysen zeigen, dass die Aktie überverkauft ist, aber langfristig betrachtet gute Aussichten hat.

