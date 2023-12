Hier freut sich jeder Indutrade AB-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Indutrade betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,11 Punkte, was bedeutet, dass Indutrade als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 23,8, was darauf hindeutet, dass Indutrade überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Indutrade als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 225,34 SEK, während der Kurs der Aktie bei 261,1 SEK liegt, was einer Abweichung von +15,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 224,3 SEK zeigt eine Abweichung von +16,41 Prozent und damit eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Indutrade wider. Die negativen Meinungen häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein langfristig positives Stimmungsbild für Indutrade. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und die positive Veränderung der Stimmungsrate führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert für Indutrade.