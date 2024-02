Hier freut sich jeder Ideaya Biosciences-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ideaya Biosciences. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ideaya Biosciences daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Ideaya Biosciences insgesamt als "Gut", da 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ideaya Biosciences liegt bei 30,17 USD, was einem prognostizierten Rückgang des Aktienkurses um -34,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich das Rating "Schlecht". Die Gesamtbewertung auf Basis der Analysten-Untersuchung ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,89 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +62,33 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 37,42 USD über dem letzten Schlusskurs von 45,89 USD, was eine Abweichung von +22,63 Prozent und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.