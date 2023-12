Hier freut sich jeder IAC/InterActiveCorp-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Iac-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 25,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass sie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Iac-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 53,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 47,2 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Iac-Aktie. Die Aktie wird dadurch als "Neutral" eingestuft. Ebenso wird die Intensität der Diskussionen über die Aktie als normal bewertet, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Zudem deutet die Kursprognose auf ein Aufwärtspotenzial von 64,95 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Iac-Aktie über verschiedene Analysemethoden hinweg eine "Gut"-Bewertung.