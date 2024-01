Hier freut sich jeder Hyatt Hotels-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hyatt Hotels-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 50,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hyatt Hotels.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Hyatt Hotels führt.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und bewerten die Hyatt Hotels-Aktie überwiegend als "Gut". Insgesamt liegen 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Hyatt Hotels. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 138,75 USD, was einer zukünftigen Performance von 5,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hyatt Hotels-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung im positiven Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Hyatt Hotels-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren.