Hier freut sich jeder Huili Resources-Anleger!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Huili in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Huili wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Huili weist mit einem Wert von 2,41 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel im Bereich "Metalle und Bergbau" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,02, was eine Abweichung von 93 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Huili eine Performance von 27,87 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -3,44 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,31 Prozent im Branchenvergleich für Huili. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,44 Prozent hatte, lag Huili mit 31,31 Prozent darüber. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huili-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 0,3 HKD beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,4 HKD deutlich darüber (Unterschied +33,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,34 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+17,65 Prozent Abweichung), wodurch die Huili-Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt wird die Huili-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.