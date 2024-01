Hier freut sich jeder Hostelworld-Anleger!

Die Aktie von Hostelworld wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 7,96 liegt sie insgesamt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 58,5 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 18,49 Prozent, was 12,77 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 10,24 Prozent, Hostelworld liegt aktuell 8,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Hostelworld-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 200 GBP, was ein Aufwärtspotential von 37,93 Prozent vom letzten Schlusskurs von 145 GBP bedeutet. Insgesamt wird die Aktie für diesen Abschnitt der Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Hostelworld. Daher wird dieses Kriterium neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Hostelworld für diesen Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.