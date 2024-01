Hier freut sich jeder Honda-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die technische Analyse der Honda Motor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1466,56 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1594 JPY liegt. Dies führt zu einem positiven Abstand von +8,69 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1524,23 JPY, was zu einem Abstand von +4,58 Prozent und einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Honda Motor-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 8,2, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,65 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Honda Motor als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 7,77, was insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" ist. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Honda Motor-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,4 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +8,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite sogar um 24,01 Prozent höher. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".