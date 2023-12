Hier freut sich jeder Home Depot-Anleger!

Der Aktienkurs von Home Depot liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 5 Prozent höher, mit einer Rendite von 4,71 Prozent. Im Gegensatz zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,81 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Home Depot mit 9,51 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie von Home Depot ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Depot derzeit bei 20 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" durchschnittlich ein KGV von 36 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Home Depot aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Home Depot liegt der RSI7 aktuell bei 71,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 17,95, was darauf hindeutet, dass Home Depot hier überverkauft ist und daher eine abweichende "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier von Home Depot daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel von Home Depot. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung durch die Redaktion führt. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum insgesamt acht Handelssignale ermittelt, wovon 4 als "Gut" und 4 als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund dieser Gemengelage wird die Aktie von Home Depot insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Home Depot bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

