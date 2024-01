Hier freut sich jeder Hims & Hers Health Registered (A)-Anleger!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Insbesondere die vermehrte negative Kommunikation über das Unternehmen Hims & Hers Health führte dazu, dass die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet hat.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Hims & Hers Health-Aktie am letzten Handelstag bei 8,9 USD lag, was einem Unterschied von +6,84 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 8,33 USD über die letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs und erhalten somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Hims & Hers Health-Aktie insgesamt als "Gut". Von den insgesamt 8 Einschätzungen fallen 5 positiv und 3 neutral aus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 12,44 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von +39,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus Analystensicht als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysten, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Hims & Hers Health zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.