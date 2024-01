Hier freut sich jeder Hillevax-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Hillevax-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt als negativ einzustufen, da sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität abgenommen haben. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die allgemeine Stimmungslage.

Allerdings wurde das Unternehmen in den letzten Wochen vermehrt diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von den Anlegern. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Intensität der Diskussionen als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hillevax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 15,19 USD deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben der Hillevax-Aktie insgesamt positive Bewertungen gegeben, sowohl in der langfristigen Einstufung als auch in Bezug auf das Kursziel. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie liegt bei "Gut", und das Kursziel von 28 USD zeigt eine erwartete Kursentwicklung von 84,33 Prozent, was ebenfalls als positiv einzustufen ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Hillevax.