Hier freut sich jeder Hibbett Sports-Anleger!

Die Einschätzung einer Aktie basiert oft auch auf der Analyse von Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Bei Hibbett ergibt sich dabei eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten für Hibbett ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf 4 Buy, 2 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,67 USD, was einer negativen Entwicklung des Aktienkurses um -2,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Hibbett-Aktie ein "Gut"-Signal, basierend auf dem aktuellen Kurs und der Entfernung zum GD200 und GD50. Der Aktienkurs liegt 45,25 Prozent über dem GD200 und 25,2 Prozent über dem GD50, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hibbett im letzten Jahr eine Rendite von -25,65 Prozent, was 25,16 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.