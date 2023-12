Hier freut sich jeder Harleysville-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Harleysville-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 4,92, was als überverkauft eingestuft wird, was wiederum als "Gut" signalisiert wird. Die Erweiterung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Harleysville-Aktie mit einem Kurs von 23 USD derzeit um +5,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +0,39 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Harleysville beträgt derzeit 6,14 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Thrifts & Hypothekenfinanzierung") von 138,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt Harleysville eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis eines langfristig neutralen Stimmungsbildes führt.