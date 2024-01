Hier freut sich jeder Harbin Hatou Investment-Anleger!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Harbin Hatou Investment von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Redaktion hat zudem 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Harbin Hatou Investment ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt aktuell bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass Harbin Hatou Investment überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 63,49, was bedeutet, dass Harbin Hatou Investment hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft und erhält somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs konnte Harbin Hatou Investment in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,31 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche, die im Durchschnitt um -0,08 Prozent fielen, bedeutet dies eine Outperformance von +15,39 Prozent für Harbin Hatou Investment. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent hatte, lag Harbin Hatou Investment um 15,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Sentiment und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Harbin Hatou Investment in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Harbin Hatou Investment wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" eingestuft.