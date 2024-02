Hier freut sich jeder Hannover Rueck-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

In den letzten zwei Wochen wurde Hannover Rueck von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, weshalb eine schlechte Empfehlung ausgesprochen wird.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Hannover Rueck mit 227,8 EUR als positiv bewertet, da er um +10,33 Prozent vom GD200 (206,48 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 222,93 EUR, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hannover Rueck liegt bei 55,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,44 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,45 Prozent erzielt, was 24,23 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 10,99 Prozent, wobei Hannover Rueck aktuell 18,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.