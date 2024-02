Hier freut sich jeder Haisco Pharmaceutical-Anleger!

Haisco Pharmaceutical schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haisco Pharmaceutical liegt bei 66,64, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 8,36 Prozent, was 29,35 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -18,51 Prozent, wobei Haisco Pharmaceutical aktuell 26,87 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Haisco Pharmaceutical-Aktie kurzfristig überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. In Bezug auf den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Dadurch erhält Haisco Pharmaceutical eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

