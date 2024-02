Hier freut sich jeder Guangzhou Shiyuan Electronic-Anleger!

Guangzhou Shiyuan Electronic: Eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Shiyuan Electronic liegt mit 16,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anleger-Stimmung: Die allgemeine Stimmung unter Anlegern bezüglich Guangzhou Shiyuan Electronic ist besonders positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen hauptsächlich positive Äußerungen und Meinungen geteilt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aktienkurs im Branchenvergleich: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Guangzhou Shiyuan Electronic eine Performance von -42,24 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um -14,16 Prozent gefallen, was einer Unterperformance von -28,08 Prozent für Guangzhou Shiyuan Electronic entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -18,55 Prozent, wobei Guangzhou Shiyuan Electronic 23,69 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Guangzhou Shiyuan Electronic investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 2,62 % profitieren, was einen Mehrertrag von 1,3 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, eine positive Anleger-Stimmung, sowie eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, jedoch eine gute Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.