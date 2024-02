Hier freut sich jeder Great Wst 5.65on Cum 1St L Prf-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche verzeichnete Great-west Lifeco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,46 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,81 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +20,65 Prozent im Branchenvergleich für Great-west Lifeco. Im "Finanzen"-Sektor erzielte das Unternehmen eine Rendite von 3,52 Prozent im letzten Jahr, was 30,94 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Great-west Lifeco derzeit höhere Dividenden aus (4,8 % gegenüber 2,74 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Great-west Lifeco beträgt derzeit 88,83 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Great-west Lifeco daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.