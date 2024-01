Hier freut sich jeder Gold Royalty-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gold Royalty betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 94,12 Punkte, was bedeutet, dass Gold Royalty momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Gold Royalty keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gold Royalty für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 4,87 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Gold Royalty-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse erhält die Gold Royalty-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da eine Abweichung von -19,41 Prozent vorliegt. Die GD50 zeigt eine ähnliche Höhe und daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

