Hier freut sich jeder Global Payments-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Global Payments. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Global Payments in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,1 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +15,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 15,08 Prozent gestiegen sind. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,46 Prozent im letzten Jahr, was Global Payments um 21,65 Prozent übertrifft. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Global Payments ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,07 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 56, und der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividende liegt Global Payments mit einer Ausschüttung von 0,97 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,59 %) niedriger. Die Differenz beträgt 4,62 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.