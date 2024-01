Hier freut sich jeder Global-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partners LP":

Die Dividendenrendite von Global-Ma beträgt 8,85 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhalten sie eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten. Auch die Kommunikation im Internet deutet auf eine negative Einschätzung hin, da die Diskussionsintensität abnimmt und die Stimmungsänderung negativ ist. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 48,16 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überverkaufte Situation, wodurch Global-Ma ein "Gut"-Rating erhält. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Global-Ma unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.