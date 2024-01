Hier freut sich jeder Geo Energy-Anleger!

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Geo Energy eine Performance von 0,44 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -2,28 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 2,73 Prozent gestiegen sind, hat Geo Energy somit schlechter abgeschnitten. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Geo Energy mit 2,28 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,73 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geo Energy-Aktie beträgt 6, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhalten. Auch auf 25-Tage-Basis ist Geo Energy mit einem RSI-Wert von 18,18 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Geo Energy bei 0,27 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,35 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,3 SGD, was einer Distanz von +16,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Geo Energy somit eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Geo Energy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion bleiben neutral. Daher erhält Geo Energy in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Geo Energy, wobei die Performance im Vergleich zu anderen Aktien und im technischen Bereich als neutral bis negativ bewertet wird, während das Sentiment und der Buzz neutral ausfallen.